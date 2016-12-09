Их убивали через стену от оживленной улицы
Мы приехали сюда перед самым закрытием, а кроме того зимой в Прибалтике темнеет уже в четыре часа дня. Это я к тому, что не ругайте за качество фотографии. Вот оно, "Угловое здание", не правда ли не похоже на тюрьму?
Здесь два входа, причем второй (на фото ниже) ведет напрямую в расстрельный подвал, где в сталинскую эпоху расстреляли около двухсот человек. Большая часть из них были политическими, но немало и обычных бандитов. Идете себе по этому коридору и не знаете, чего ждать -
Потом древний лифт со скрипучими дверцами -
Похоже, кабинку не меняли с того самого 1912 года -
А вот кнопочки вполне себе советской эпохи -
На лифте мы, увы, не прокатимся. Он давно не работает. Прогуляемся пару пролетов пешком по лестнице и попадаем в небольшой СИЗО (следственный изолятор) из 44 камер. Здесь держали задержанных и подозреваемых в тех, или иных преступлениях -
Чудовищной скромный хостель и обслуживание так себе. Надеюсь, вы не подумали, что этот "номер" двухместный? Кровати появились тут лишь в пятидесятых годах, после смерти Сталина. До того узники лежали прямо на полу, причем в эту камеру их набивали по 6-8 человек. Места было настолько мало, что спать можно было лишь на боку, переворачиваясь одновременно и по команде. Про духоту и антисанитарию мы даже не говорим.
Вначале я решил, что это карцер: крохотные комнатушки метр на метр. Ошибался. Это кабинки временного содержания. Привозили очередных задержанных и пока разбирались куда их определить, запирали в подобие сарая.
Здесь можно было провести всего пару часов, но иной раз и месяц. Жесть!
Как в лучших ресторанах ЛондОна (с).
Камеры располагаются на двух подвальных ярусах -
Спускаемся еще ниже -
Кухня, где арестанты-уголовники готовили еду для всех остальных. Ой, какая хреновая была тут кормежка -
Сигнализация явно периода восьмидесятых. Попытаешься изнутри выломать дверцу для просовывания кормежки - выведут и поломают кости. Здесь с этим проблем не было.
Расстрельная комната имеет выход во двор, чтобы мертвые тела сразу грузить в автозак и увозить из тюрьмы, ибо нечего распространять трупные инфекции. Интересно, знали ли приговоренные к расстрелу, что их убьют именно здесь? Живыми из этого помещения не выходили, так что вряд ли они знали что пришел их час. Ну, повели куда-то, обьяснив, что у вас посетитель, или там на разговор с начальником. А потом выстрел в затылок и все.
Знаете, как людей расстреливают в тюрьмах? Да очень просто, вот так (не для слабонервных) -
Наткнулся тут на интересное интервью с палачом, приводившим в исполнение смертные приговоры. Не в Риге, а в Днепропетровске (Украина), но суть та же:
-Сколько же раз за время вашей службы вам приходилось исполнять смертный приговор?
-Около двадцати раз.
-Скажите, каким образом отбирались исполнители? Были ли к ним какие-то особые требования?
-В спецгруппу набирали сотрудников следственного изолятора, которые находились в хорошей физической форме, были тренированными, умели точно стрелять.
-Как все это происходило?
-Обычно, ночью, под утро. Часа в четыре, в пять. Заключенного в одиночке смертника вели в небольшую комнатку, находящуюся в этом же коридоре среди одиночных камер. Там его ждали начальник учреждения и врач…
-Осужденные догадывались, зачем за ними пришли?
-Все старались обставить таким образом, чтобы приговоренный как можно дольше не догадывался о скором исполнении приговора. Иначе ведь может быть разная реакция: кто-то начнет кричать, кто-то кинется на сопровождающих, кто-то откажется идти.
-И это удавалось?
-Осужденного к высшей мере наказания заключали в камеру смертника после приговора суда. Дальше он, по заведенному порядку, обжаловал приговор в Верховном суде, писал прошение о помиловании и знал, что около трех месяцев, пока бумаги ходят по инстанциям, его никто не тронет. Жил относительно спокойно, не замирал при каждом скрипе двери. Когда приходил отказ в прошении о помиловании, осужденному об этом до поры до времени не говорили. А в ночь казни, придя за ним, сопровождающий говорил: «Пойдемте, пришел ответ на ваше прошение, ознакомитесь», -- и смертник шел за ним, ничего не подозревая. В комнатке садился за стол, ему показывали бумагу. Он читал, что в помиловании ему отказано, и в этот самый момент исполнитель стрелял ему сзади в затылок, практически в упор.
Очень маленький дворик для 20-минутных прогулок -
Как-то все это вызывает ощущение полной безнадеги, не находите? Всего в двадцати метрах отсюда шуимт центральная улица города, ходят люди, смеются девушки, бухают спирт бичи. А здесь "Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate" (оставь надежду всякий сюда входящий).
А Рига? Так Рига она прекрасна, особенно сейчас, перед Рождеством -
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В этом примере весь СССР
что депортированные и убитые 2000 ( !) латышских детей были проститутками?
Чтобы забрызгать мозгами документ, и, наверное, стол, врача? Неправдоподобно.
без проблем - приезжай сам и смотри своими глазами.
Это было, это правда.
И то что за 2 дня до прихода немцев красные расстреляли 400 человек заложников в том числе задержанных за административные правонарушений тоже было.
туда фанов "русского мира" надо отправлять на перевосп
чтобы понять, что жизнь может закончиться очень плохо... Там же расстреливали даже просто за журналы..
у меня там одногрупник сидел..место поганое... холодно в подвалее......
и уточнение: гестапо было в 18-ой школе, напротив Детского Мира, там в гардеробе до сих пор камеры...
1) Здание не использовалось при гитлеровской оккупации для репрессий. Оно стояло отчасти заброшенным. Лишь во время формирования Латышского легиона там распологался один из рижских призывных пунктов, ну и местное типа самоуправление;
2) Гестапо (государственная тайная полиция) не работала на оккупированных териториях, а лишь на тех, которые были включены в состав Рейха (типа Австрии-Остмарка, Данцига и т.п.) На оккупированных территориях работало СД(служба безопасности).
Если интересно пройтись по местам:
1)Руководство СС и полиции Остланда размещалось в здании теперешнего Саэйма в Старой Риге;
2)Руководство рейхскомиссариата Остланд - в здании сегодняшнего Кабинета министров;
3)"Мэр" Риги обитал на будьваре Райниса 7 (бывшее американское посольство, а сейчас там временно Музей оккупации, при СССР - министерство строительства ЛССР);
4)Немецкий аналог того, что ты описал в посте - бульвар Райниса 6 (бывшее здание Министерства земледелия, известно по событиям зимы 1991 года штурмом ОМОНом МВД ЛССР);
5)Управление Вермахта в Остланде (командование округа, по понятиям СССР) и комендадута были в здании сегодняшнего МИДа на Валдемара;
6) Латвийская вспомогательная полиция - Валдемара 19;
7) Команда Арайса - Валдемара 15, позже - Кр.Барона 99;
Вот как-то так!
Здание известно в Лиепае как "Синее чудо". А дела творились там почище рижских.
Кстати, как вам Крышьяна Барона после ремонта?
Доделают скверы, будет местная "Тверская" :-)
В Москве тоже есть такое здание.
Глядя на современных проебалтов, понимаешь это совершенно отчетливо.
Понятно, что не ремонтировали 25 лет минимум, а виноваты в этом русские. Ведь и дом они тоже построили.
А каша тоже осталась старая, со сталинских времен? И говорите, мол, невкусная? ))))
европейцы, хуле
Страна, которую мы потеряли
Edited at 2016-12-09 04:23 pm (UTC)
Україні слава - героям слава!
Україна понад усе!
Комуняку - на гілляку!
Угу. И перед каждым расстрелом заштукатуривали и закрашивали следы от пуль, и дочиста отмывали стену от крови.
Поражаешься, насколько прочно держится эта байка о "неожиданном выстреле".
>Знаете, как людей расстреливают в тюрьмах? Да очень просто, вот так (не для слабонервных) -
Художественное кино - куда как надежный источник.
Edited at 2016-12-09 04:59 pm (UTC)