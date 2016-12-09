Их убивали через стену от оживленной улицы

Устроить микро-тюрьму в историческом здании в центре крупного города? Сегодня мне довелось побывать в этом необычном месте в центре Риги. Последнее, о чем вы подумаете глядя на это красивое старинное здание со стороны, так это то, что в нем тюрьма с "расстрельным" подвалом. Угловой дом - так рижане давно прозвали импозантное здание 1912 года постройки на улице Бривибас, где с 1940 по 2008 годы последовательно размещались вначале НКВД СССР, затем в период фашистской оккупации - Гестапо, после войны вернулось КГБ и после обретения Латвией независимости тут располагалась полиция. Пару лет назад объект открыли для посещений, но, к сожалению для музея и к счастью для нас с вами, из-за отсутствия финансирования все выглядит так, как было полвека назад. Облезлые стены, мрак, аварийное состояние помещений... нет, музеем это можно назвать лишь с большой натяжкой. Очень странное место, которое не оставит вас равнодушным.Мы приехали сюда перед самым закрытием, а кроме того зимой в Прибалтике темнеет уже в четыре часа дня. Это я к тому, что не ругайте за качество фотографии. Вот оно, "Угловое здание", не правда ли не похоже на тюрьму?Здесь два входа, причем второй (на фото ниже) ведет напрямую в расстрельный подвал, где в сталинскую эпоху расстреляли около двухсот человек. Большая часть из них были политическими, но немало и обычных бандитов. Идете себе по этому коридору и не знаете, чего ждать -Потом древний лифт со скрипучими дверцами -Похоже, кабинку не меняли с того самого 1912 года -А вот кнопочки вполне себе советской эпохи -На лифте мы, увы, не прокатимся. Он давно не работает. Прогуляемся пару пролетов пешком по лестнице и попадаем в небольшой СИЗО (следственный изолятор) из 44 камер. Здесь держали задержанных и подозреваемых в тех, или иных преступлениях -Чудовищной скромный хостель и обслуживание так себе. Надеюсь, вы не подумали, что этот "номер" двухместный? Кровати появились тут лишь в пятидесятых годах, после смерти Сталина. До того узники лежали прямо на полу, причем в эту камеру их набивали по 6-8 человек. Места было настолько мало, что спать можно было лишь на боку, переворачиваясь одновременно и по команде. Про духоту и антисанитарию мы даже не говорим.Вначале я решил, что это карцер: крохотные комнатушки метр на метр. Ошибался. Это кабинки временного содержания. Привозили очередных задержанных и пока разбирались куда их определить, запирали в подобие сарая.Здесь можно было провести всего пару часов, но иной раз и месяц. Жесть!Как в лучших ресторанах ЛондОна (с).Камеры располагаются на двух подвальных ярусах -Спускаемся еще ниже -Кухня, где арестанты-уголовники готовили еду для всех остальных. Ой, какая хреновая была тут кормежка -Сигнализация явно периода восьмидесятых. Попытаешься изнутри выломать дверцу для просовывания кормежки - выведут и поломают кости. Здесь с этим проблем не было.Расстрельная комната имеет выход во двор, чтобы мертвые тела сразу грузить в автозак и увозить из тюрьмы, ибо нечего распространять трупные инфекции. Интересно, знали ли приговоренные к расстрелу, что их убьют именно здесь? Живыми из этого помещения не выходили, так что вряд ли они знали что пришел их час. Ну, повели куда-то, обьяснив, что у вас посетитель, или там на разговор с начальником. А потом выстрел в затылок и все.Знаете, как людей расстреливают в тюрьмах? Да очень просто, вот так (не для слабонервных) -Наткнулся тут на интересное интервью с палачом, приводившим в исполнение смертные приговоры. Не в Риге, а в Днепропетровске (Украина), но суть та же:Очень маленький дворик для 20-минутных прогулок -Как-то все это вызывает ощущение полной безнадеги, не находите? Всего в двадцати метрах отсюда шуимт центральная улица города, ходят люди, смеются девушки, бухают спирт бичи. А здесь "Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate" (оставь надежду всякий сюда входящий).А Рига? Так Рига она прекрасна, особенно сейчас, перед Рождеством -Поскольку не все читатели имеют аккаунт в Livejournal, я дублирую все свои статьи о жизни и путешествиях в социальные сети, так что присоединяйтесь: