Их убивали через стену от оживленной улицы

Устроить микро-тюрьму в историческом здании в центре крупного города? Сегодня мне довелось побывать в этом необычном месте в центре Риги. Последнее, о чем вы подумаете глядя на это красивое старинное здание со стороны, так это то, что в нем тюрьма с "расстрельным" подвалом. Угловой дом - так рижане давно прозвали импозантное здание 1912 года постройки на улице Бривибас, где с 1940 по 2008 годы последовательно размещались вначале НКВД СССР, затем в период фашистской оккупации - Гестапо, после войны вернулось КГБ и после обретения Латвией независимости тут располагалась полиция. Пару лет назад объект открыли для посещений, но, к сожалению для музея и к счастью для нас с вами, из-за отсутствия финансирования все выглядит так, как было полвека назад. Облезлые стены, мрак, аварийное состояние помещений... нет, музеем это можно назвать лишь с большой натяжкой. Очень странное место, которое не оставит вас равнодушным.





Мы приехали сюда перед самым закрытием, а кроме того зимой в Прибалтике темнеет уже в четыре часа дня. Это я к тому, что не ругайте за качество фотографии. Вот оно, "Угловое здание", не правда ли не похоже на тюрьму?



Здесь два входа, причем второй (на фото ниже) ведет напрямую в расстрельный подвал, где в сталинскую эпоху расстреляли около двухсот человек. Большая часть из них были политическими, но немало и обычных бандитов. Идете себе по этому коридору и не знаете, чего ждать -



Потом древний лифт со скрипучими дверцами -



Похоже, кабинку не меняли с того самого 1912 года -



А вот кнопочки вполне себе советской эпохи -



На лифте мы, увы, не прокатимся. Он давно не работает. Прогуляемся пару пролетов пешком по лестнице и попадаем в небольшой СИЗО (следственный изолятор) из 44 камер. Здесь держали задержанных и подозреваемых в тех, или иных преступлениях -







Чудовищной скромный хостель и обслуживание так себе. Надеюсь, вы не подумали, что этот "номер" двухместный? Кровати появились тут лишь в пятидесятых годах, после смерти Сталина. До того узники лежали прямо на полу, причем в эту камеру их набивали по 6-8 человек. Места было настолько мало, что спать можно было лишь на боку, переворачиваясь одновременно и по команде. Про духоту и антисанитарию мы даже не говорим.



Вначале я решил, что это карцер: крохотные комнатушки метр на метр. Ошибался. Это кабинки временного содержания. Привозили очередных задержанных и пока разбирались куда их определить, запирали в подобие сарая.



Здесь можно было провести всего пару часов, но иной раз и месяц. Жесть!



Как в лучших ресторанах ЛондОна (с).





Камеры располагаются на двух подвальных ярусах -



Спускаемся еще ниже -



Кухня, где арестанты-уголовники готовили еду для всех остальных. Ой, какая хреновая была тут кормежка -





Сигнализация явно периода восьмидесятых. Попытаешься изнутри выломать дверцу для просовывания кормежки - выведут и поломают кости. Здесь с этим проблем не было.



Расстрельная комната имеет выход во двор, чтобы мертвые тела сразу грузить в автозак и увозить из тюрьмы, ибо нечего распространять трупные инфекции. Интересно, знали ли приговоренные к расстрелу, что их убьют именно здесь? Живыми из этого помещения не выходили, так что вряд ли они знали что пришел их час. Ну, повели куда-то, обьяснив, что у вас посетитель, или там на разговор с начальником. А потом выстрел в затылок и все.



Знаете, как людей расстреливают в тюрьмах? Да очень просто, вот так (не для слабонервных) -



Наткнулся тут на интересное интервью с палачом, приводившим в исполнение смертные приговоры. Не в Риге, а в Днепропетровске (Украина), но суть та же:

-Сколько же раз за время вашей службы вам приходилось исполнять смертный приговор?
-Около двадцати раз.
-Скажите, каким образом отбирались исполнители? Были ли к ним какие-то особые требования?
-В спецгруппу набирали сотрудников следственного изолятора, которые находились в хорошей физической форме, были тренированными, умели точно стрелять.
-Как все это происходило?
-Обычно, ночью, под утро. Часа в четыре, в пять. Заключенного в одиночке смертника вели в небольшую комнатку, находящуюся в этом же коридоре среди одиночных камер. Там его ждали начальник учреждения и врач…
-Осужденные догадывались, зачем за ними пришли?
-Все старались обставить таким образом, чтобы приговоренный как можно дольше не догадывался о скором исполнении приговора. Иначе ведь может быть разная реакция: кто-то начнет кричать, кто-то кинется на сопровождающих, кто-то откажется идти.
-И это удавалось?
-Осужденного к высшей мере наказания заключали в камеру смертника после приговора суда. Дальше он, по заведенному порядку, обжаловал приговор в Верховном суде, писал прошение о помиловании и знал, что около трех месяцев, пока бумаги ходят по инстанциям, его никто не тронет. Жил относительно спокойно, не замирал при каждом скрипе двери. Когда приходил отказ в прошении о помиловании, осужденному об этом до поры до времени не говорили. А в ночь казни, придя за ним, сопровождающий говорил: «Пойдемте, пришел ответ на ваше прошение, ознакомитесь», -- и смертник шел за ним, ничего не подозревая. В комнатке садился за стол, ему показывали бумагу. Он читал, что в помиловании ему отказано, и в этот самый момент исполнитель стрелял ему сзади в затылок, практически в упор.

Очень маленький дворик для 20-минутных прогулок -







Как-то все это вызывает ощущение полной безнадеги, не находите? Всего в двадцати метрах отсюда шуимт центральная улица города, ходят люди, смеются девушки, бухают спирт бичи. А здесь "Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate" (оставь надежду всякий сюда входящий).



А Рига? Так Рига она прекрасна, особенно сейчас, перед Рождеством -



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Posts from This Journal by “ТЮРЬМА” Tag

promo puerrtto december 6, 2011 10:36
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    avd89
    А в ночь казни, придя за ним, сопровождающий говорил: «Пойдемте, пришел ответ на ваше прошение, ознакомитесь», -- и смертник шел за ним, ничего не подозревая. В комнатке садился за стол, ему показывали бумагу. Он читал, что в помиловании ему отказано, и в этот самый момент исполнитель стрелял ему сзади в затылок, практически в упор.

    В этом примере весь СССР
    podpolkovnikvvs
    ясное дело, что лучше выставить кресла, сесть в них и смотреть как чувак от электротока корячится.
    avd89
    Не понять сущность советского/постсоветского человека в погонах (а тем более вертухая) может лишь наивный инфантил. Ну или выгоращивающий себе подобных человек с погонами)
    avalon_ltd
    а можно не о тюрьмах и районах бомжей, а о Рижском лоске, ночной жизни, о барах и кафе Риги. вот что интересно.
    avd89
    Это не интересно, это есть в сотнях городов с минимальными отличиями
    d_nation
    какую ещё сказку "русского мира" расскажешь?

    что депортированные и убитые 2000 ( !) латышских детей были проститутками?
    vjurjeva
    ужас как здание обшарпали за 25 лет независимости и шайку с блевотиной намутили, во жути нагнали.А если честно здание КГБ при СССР использовалось в основном для вербовки стукачей :валютчиков , фарцы и политических проституток.
    seregarozhkov
    "показывали бумагу. Он читал ... и в этот самый момент исполнитель стрелял ему сзади в затылок, практически в упор"
    Чтобы забрызгать мозгами документ, и, наверное, стол, врача? Неправдоподобно.
    puerrtto
    Вряд ли рядом был врач, да и документ скорее всего представлял собой чистый лист бумаги. Это же приведение в исполнение приговора. Врач войдет через минуту и прощупает пульс.
    as_elvis
    Посещал аналогичный музей в Вильнюсе. Те же камеры, те же кабинки временного содержания, та же расстрельная комната, в которой крутят кадры из аналогичного фильма. Чувства при его посещении очень паршивые.
    d_nation
    протухшие байки ?

    без проблем - приезжай сам и смотри своими глазами.

    Это было, это правда.

    И то что за 2 дня до прихода немцев красные расстреляли 400 человек заложников в том числе задержанных за административные правонарушений тоже было.
    DarkPassenger69
    Вот рассказал бы лучше блохер, как казнят в США. И чтоб по коридорам обязательно тамошним провел, показал и рассказал в мельчайших подробностях, как работает "фабрика смерти" в светоче демократии, на которую всем ныне положено ровняться:) Это было бы по крайней мере актуальнее, чем втюхивание протухших баек прибалтийских баснописцев в духе, что "большая часть из них были политическими" :=)
    lavagra
    Есть и в Вильнюсе похожая тюрьма-музей с растрельной комнатой... Ну, есди что:)
    ameha
    Это что! В советское время в Германии школоту водили по камерам, где содержались жертвы холокоста. Конечно на стенах были соответствующие фотографии казней. Рассказывали, как из кожи людей стулья обтягивали. Мама рассказывала, как в обморок упала. А школу, которую я окончила, был ранее военным челюстно- лицевым госпиталем. И висели фотографии с картинками увечий. У кого губы нет, у кого части лица. В начале это была отдельная комната- музей. Рассказывали случай, ребенок в обморок упал. Потом показалось мало, вывесили красоту в коридор. У нас наверное так в России гуманизму учат) С "горшка".
    туда фанов "русского мира" надо отправлять на перевосп
    d_nation
    действиельно место, в котором надо побывать.

    чтобы понять, что жизнь может закончиться очень плохо... Там же расстреливали даже просто за журналы..

    у меня там одногрупник сидел..место поганое... холодно в подвалее......

    и уточнение: гестапо было в 18-ой школе, напротив Детского Мира, там в гардеробе до сих пор камеры...
    creator_lv
    Cаша, в глаза бросается явная фигня:
    1) Здание не использовалось при гитлеровской оккупации для репрессий. Оно стояло отчасти заброшенным. Лишь во время формирования Латышского легиона там распологался один из рижских призывных пунктов, ну и местное типа самоуправление;
    2) Гестапо (государственная тайная полиция) не работала на оккупированных териториях, а лишь на тех, которые были включены в состав Рейха (типа Австрии-Остмарка, Данцига и т.п.) На оккупированных территориях работало СД(служба безопасности).

    Если интересно пройтись по местам:
    1)Руководство СС и полиции Остланда размещалось в здании теперешнего Саэйма в Старой Риге;
    2)Руководство рейхскомиссариата Остланд - в здании сегодняшнего Кабинета министров;
    3)"Мэр" Риги обитал на будьваре Райниса 7 (бывшее американское посольство, а сейчас там временно Музей оккупации, при СССР - министерство строительства ЛССР);
    4)Немецкий аналог того, что ты описал в посте - бульвар Райниса 6 (бывшее здание Министерства земледелия, известно по событиям зимы 1991 года штурмом ОМОНом МВД ЛССР);
    5)Управление Вермахта в Остланде (командование округа, по понятиям СССР) и комендадута были в здании сегодняшнего МИДа на Валдемара;
    6) Латвийская вспомогательная полиция - Валдемара 19;
    7) Команда Арайса - Валдемара 15, позже - Кр.Барона 99;
    Вот как-то так!

    Висилий Кот
    Это не интресно, главное доказать что нквд=гестапо= кгб. В последнее равенство может и поверю, а вот с нквд не все так просто. По крайней мере в 1940 году знак равенства между кгб и нквд ставить нельзя.
    ameha
    Вот смотрю. На картинки. Напоминает дурки современные) Наверное психиатры до сих пор не отошли от методов НКВД) Только не расстреливают) Как юристу приходилось посещать. И больницы и места не столь отдаленные)
    andi_proc
    А красивое про Ригу будет?
    Кстати, как вам Крышьяна Барона после ремонта?
    Доделают скверы, будет местная "Тверская" :-)
    Висилий Кот
    Нет комрад, аффтор для тебя специально материалы строчит от как плохо в этой латвии и как они хотят назад под крыло великого продавателя рос.нефти. Ну и вообще европа педерастируется и катится в ад.
    todofbander
    Мало стреляли. НКВД слишком мягкими были.
    Глядя на современных проебалтов, понимаешь это совершенно отчетливо.

    Понятно, что не ремонтировали 25 лет минимум, а виноваты в этом русские. Ведь и дом они тоже построили.
    А каша тоже осталась старая, со сталинских времен? И говорите, мол, невкусная? ))))
    urralec
    Мечтаешь продолжить дело своего деда, служившего вертухаем (а то и расстрельщиком) ? Молишься на Сталина и Ивана Грозного ? Но учти - в 1937 и многих хозяев больших кабинетов с Лубянки самих грохнули как "врагов народа" (Ежова, Берию, Аббакумова и т.д.).
    das_medved
    Как из душа окатило. Пойду в Ельцин-центр, покаюсь.
    Висилий Кот
    Ой какая мешанина! Рига-днепропетровск, расстрелы уголовников и гестапо. Аффтор напиши уже про то куда агентура местного кгб девалась. Архивы наверное в москву утащили,как из украины, и в прибалтике до сих пор правят те кто доносы строчил. Люди по моему куда интереснее чем бомжатники в центре риги. Но это такое мое личное ИМХО.
    astarpsk
    дык лабусы как открыли архивы в начале 90-х, так и закрыли сразу же - выяснилось, что основную массу политических доносов строчили друг на друга вполне респектабельные сограждане по вполне мирским причинам - там квартиру отжать, тут межу между участками земли переместить, чтобы себе больше досталось...
    европейцы, хуле
    rusev63
    Сколько же д... в башке у автора.
    Александр
    Расстреляли всего двести человек... а вони от них столько что до сих пор не успокоятся..
    ashubanapal
    У меня в 37-м расстреляли деда родного и его брата, получается моего двоюродного деда. Передачи, что бабушка носила, принимали суки до 41 года. А всех мужиков из нашего рода, кого не расстреляли, пропустили через лагеря, а в войну ещё и через штрафбаты. Чудо, что кроме дедов никто из наших не погиб. И лагеря и войну прошли, а уцелели... Видимо бог есть! В начале 1960-х пришли на дедов свидетельства о смерти, мол скончались от сердечной недостаточности в печорских лагерях. Я потом читал дело деда, всё выдрали твари, все доносы, всех сексотов данные. Только арест. Потом постановление 3-х сержантов НКВД, признать и приговорить к высшей мере социальной защиты. И квиток о приведении в исполнение. А ныне опять сталинисты зашевелились, тоскуют по упырю своему, мол много хорошего сделал. Не понимают идиоты, что если бы не положил столько народу, какой бы страной мы сейчас были... Ну а если тоскуют, то тоскливых этих, первыми лбом к стене и повернуть, в рамках наведения порядка ...

    Edited at 2016-12-09 04:23 pm (UTC)
    Тимур Успанов
    Внушает! Неплохо бы еще рассказать ЗА ЧТО дедулю в расход пустили, желательно с документальными подтверждениями.
    prochladny
    Вірно кажеш!
    Україні слава - героям слава!
    Україна понад усе!
    Комуняку - на гілляку!
    inzynier
    >Идете себе по этому коридору и не знаете, чего ждать -

    Угу. И перед каждым расстрелом заштукатуривали и закрашивали следы от пуль, и дочиста отмывали стену от крови.
    Поражаешься, насколько прочно держится эта байка о "неожиданном выстреле".

    >Знаете, как людей расстреливают в тюрьмах? Да очень просто, вот так (не для слабонервных) -

    Художественное кино - куда как надежный источник.

    Edited at 2016-12-09 04:59 pm (UTC)
    Олег Ивановский
    А ведь по 100 человек в день расстреливали, не меньше. Удивляюсь только, как штукатурка высыхать успевала?
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