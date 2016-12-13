Красавицы в самом большом городе-призраке Прибалтики
Друзья, не ждите от меня глубоких исторических очерков про историю, вы все это найдете в интернете, в то же Википедии. Очень кратко: русская армия выстроила Двинскую (Даугавпилскую) крепость в 1810 году для защиты от неизбежного вторжения Наполеона, который действительно не взял ее штурмом, но взял каплю позже, после эвакуации русской армии. После победы над Наполеоном армия вернулась в крепость и мирно размещалась в ней в качестве гарнизона вплоть до Первой мировой войны. Поскольку Россия оказалась в числе проигравших не на поле боя, но за столом переговоров, то Латвия, Литва и Эстония получили независимость (Брест-Литовский мир) и с 1920 года крепость оказалась в руках латвийской армии. В годы Второй мировой тут размещались части Вермахта, а часть крепости выделелили под даугавпилсское еврейское гетто, все узники которого были уничтожены нацистами. После войны и до 1993 в крепости размещалось известное на весь бывший СССР ДВВАИУ (Даугавпилсское высшее авиационное училище). В 1993 году в связи с выводом российских войск из Латвии ДВВАИУ передислоцировали в Ставрополь и оно влилось в состав Ставропольского ВВАИУ. На этом завершилась история Даугавпилсского военного авиационно-технического училища.
Фактически, с 1993 года и до недавних пор, считайте 20 лет, крепость и ее постройки были заброшены и разрушались на глазах. В советское время и так никто не следил за старой крепостью и историческими постройками 19 века, а после эвакуации училища и вовсе пришло в упадок.
Меня поразило другое: реально гигантская крепость, внутри которой живут люди, памятник истории и военного зодчества и в столь заброшенном состоянии. Местный офис по туризму и просто волонтеры делают все возможное, чтобы восстановить город-крепость, но тут нужны колоссальные средства, которых у города банально нет. Отреставрировали небольшую часть крепости, вот эти ворота и несколько значимых зданий по-соседству -
В советскую эпоху внутри крепости понастроили убогие советские паненьки и хрущовки, напрочь убивающие колорит старого военного города эпохи Наполеона и Кутузова -
Очень много старых зданий пришли в негодность для жизни и были оставлены жителями -
Даугавпилсская крепость удалена от центра города на пару километров и живущие в крепости пенсионеры (они составляют основную часть жителей "крепостной" части Даугавпилса) ездят за покупками на маршрутке -
В целом, улицы крепости и дома выглядят более, чем печально. Я не считал на калькуляторе, но на глазок от трети до половины всех квартир брошены. В одном и том же доме могут еще жить люди, но быть заброшенным целый этаж. Мало того, что Прибалтика в целом испытывает сильнейший демографический провал за всю ее историю из-за оттока людей в Западную Европу, так еще и эти крепостные районы (далековато до работы и магазинов) крайне непопулярны для жизни. Отсюда уезжают все, кто имеет такую возможность.
Лет десять назад были планы у местных властей перенести административные учреждения в крепость, чтобы оживить эту часть города. Но процесс забуксовал.
Странно смотрятся советские панельки рядом с шикарными старыми домами царской эпохи -
Центральный парк крепости -
Никакой политики, но раньше тут стоят самолета и в начале девяностых его банально утащили на металлолом -
Могила генерал-лейтенанта Георгия Васильевича Пиленко, коменданта крепости, служившего тут с 1882 по 1884 годы и умершего на посту -
Заметили справа летящего кота?
А еще в крепости есть шикарный выставочный центр им.Марка Ротко (ссылка для интересующихся), американского художника еврейского происхождения, родившегося здесь, в Двинске (старое название Даугавпилса) и эмигрировавшим в США в возврасте 10 лет. Здесь Ротко чтят и центр выглядит чрезвычайно круто, даже если вы нифига не понимаете в искусстве, как ваш покорный слуга -
Известный путешественник и прикольный человек, Слава lavagra с глубоким интересом изучает творение Марка Ротко под названием "Синий квадрат", а рядом со мной (но вне кадра) столь же внимательно изучает картинку Саша Алимов, житель Даугавпилса и создатель отличного сайта по достопримечательностям Прибалтики Travelblog. Между прочим, картина стоит десятки миллионов долларов! Кажется, я могу стать миллионером прямо сейчас. Купите мою картину "Желтый круг Пуэрто"?
Центр очень крутой, правда! Чего тут только нет. Я едва не заснул, а вот девушки бегали в полном восторге -
Только в конце нашей прогулки по центру искусств я чуть оживился -
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И Даугавпилс строился не для защиты от Наполеона, он просто оказался на его пути, история Даугавпилса / Динабурга / Борисоглебска не менее интересна а сейчас не только крепость но и сам город упал... посмотрите старые снимки хотя бы дамбы, какой она была до.... по поводу нового вида моста через Двину тоже спорно...
2)Про демографию. Самый большой демографический провал в истории региона - это, все таки, 1711 год: последствия Северной войны и ее спутницы-чумы. Нынешняя ситуация - самый крупный обвал демографических показаний в МИРНОЕ время.
Иосиф, что за пессимизм? Говорить "последняя" в наши годы - большой грех, все впереди :)
Edited at 2016-12-13 07:48 am (UTC)
Видать, жалеют, что тот вовремя уехал в США, а то бы и его убили
Говно страна, говно народ - латыши обречены на вымирание и исчезновение
Оккупанты им жилье построили..
Так бы и жили в бараках..
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ожидаемо
Хотя, можно было и несколько отремонтированных зданий вставить в репортаж, хотя бы музей снаружи.
Кстати, на территории крепости есть современное СИЗО.
Re: ожидаемо
Edited at 2016-12-13 09:05 am (UTC)
ДОРОГИЕ ГУМАНИТАРИИ- ЭТОТ ДОМ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА!
Аффтар жэ блохер,
...Была как-то у меня квартирантка из Даугавпилса, 20 лет отроду... Полы в квартире мыла всегда голой....