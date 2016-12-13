Красавицы в самом большом городе-призраке Прибалтики

Второй по величине город Латвии, Даугавпилс, поразил двумя вещами: самым большим количеством красавиц во всей Прибалтике и массой интереснейших объектов, абсолютно неизвестных большинству туристов. Заброшенный город-крепость построенный для защиты от Наполеона в 1810, мрачная тюрьма где сидит серийный убийца Каспар Петров, старинная фабрика где еще при царе-батюшке делали картечь для охотников, раритетные трамваи, коллекции старых автомобилей и многое другое. Предлагаю сегодня прогуляться по крепости, тем более, что девушка замерзнет позировать при минусовой температуре. Это вам прибалтийская зима, иной раз без снега, но при хороших минусах!





Друзья, не ждите от меня глубоких исторических очерков про историю, вы все это найдете в интернете, в то же Википедии. Очень кратко: русская армия выстроила Двинскую (Даугавпилскую) крепость в 1810 году для защиты от неизбежного вторжения Наполеона, который действительно не взял ее штурмом, но взял каплю позже, после эвакуации русской армии. После победы над Наполеоном армия вернулась в крепость и мирно размещалась в ней в качестве гарнизона вплоть до Первой мировой войны. Поскольку Россия оказалась в числе проигравших не на поле боя, но за столом переговоров, то Латвия, Литва и Эстония получили независимость (Брест-Литовский мир) и с 1920 года крепость оказалась в руках латвийской армии. В годы Второй мировой тут размещались части Вермахта, а часть крепости выделелили под даугавпилсское еврейское гетто, все узники которого были уничтожены нацистами. После войны и до 1993 в крепости размещалось известное на весь бывший СССР ДВВАИУ (Даугавпилсское высшее авиационное училище). В 1993 году в связи с выводом российских войск из Латвии ДВВАИУ передислоцировали в Ставрополь и оно влилось в состав Ставропольского ВВАИУ. На этом завершилась история Даугавпилсского военного авиационно-технического училища.



Фактически, с 1993 года и до недавних пор, считайте 20 лет, крепость и ее постройки были заброшены и разрушались на глазах. В советское время и так никто не следил за старой крепостью и историческими постройками 19 века, а после эвакуации училища и вовсе пришло в упадок.

Меня поразило другое: реально гигантская крепость, внутри которой живут люди, памятник истории и военного зодчества и в столь заброшенном состоянии. Местный офис по туризму и просто волонтеры делают все возможное, чтобы восстановить город-крепость, но тут нужны колоссальные средства, которых у города банально нет. Отреставрировали небольшую часть крепости, вот эти ворота и несколько значимых зданий по-соседству -





В советскую эпоху внутри крепости понастроили убогие советские паненьки и хрущовки, напрочь убивающие колорит старого военного города эпохи Наполеона и Кутузова -



Очень много старых зданий пришли в негодность для жизни и были оставлены жителями -



Даугавпилсская крепость удалена от центра города на пару километров и живущие в крепости пенсионеры (они составляют основную часть жителей "крепостной" части Даугавпилса) ездят за покупками на маршрутке -



В целом, улицы крепости и дома выглядят более, чем печально. Я не считал на калькуляторе, но на глазок от трети до половины всех квартир брошены. В одном и том же доме могут еще жить люди, но быть заброшенным целый этаж. Мало того, что Прибалтика в целом испытывает сильнейший демографический провал за всю ее историю из-за оттока людей в Западную Европу, так еще и эти крепостные районы (далековато до работы и магазинов) крайне непопулярны для жизни. Отсюда уезжают все, кто имеет такую возможность.

Лет десять назад были планы у местных властей перенести административные учреждения в крепость, чтобы оживить эту часть города. Но процесс забуксовал.



Странно смотрятся советские панельки рядом с шикарными старыми домами царской эпохи -













Центральный парк крепости -























Никакой политики, но раньше тут стоят самолета и в начале девяностых его банально утащили на металлолом -



Могила генерал-лейтенанта Георгия Васильевича Пиленко, коменданта крепости, служившего тут с 1882 по 1884 годы и умершего на посту -







Заметили справа летящего кота?



А еще в крепости есть шикарный выставочный центр им.Марка Ротко (ссылка для интересующихся), американского художника еврейского происхождения, родившегося здесь, в Двинске (старое название Даугавпилса) и эмигрировавшим в США в возврасте 10 лет. Здесь Ротко чтят и центр выглядит чрезвычайно круто, даже если вы нифига не понимаете в искусстве, как ваш покорный слуга -



Известный путешественник и прикольный человек, Слава lavagra с глубоким интересом изучает творение Марка Ротко под названием "Синий квадрат", а рядом со мной (но вне кадра) столь же внимательно изучает картинку Саша Алимов, житель Даугавпилса и создатель отличного сайта по достопримечательностям Прибалтики Travelblog. Между прочим, картина стоит десятки миллионов долларов! Кажется, я могу стать миллионером прямо сейчас. Купите мою картину "Желтый круг Пуэрто"?



Центр очень крутой, правда! Чего тут только нет. Я едва не заснул, а вот девушки бегали в полном восторге -



Только в конце нашей прогулки по центру искусств я чуть оживился -



Поскольку не все читатели имеют аккаунт в Livejournal, я дублирую все свои статьи о жизни и путешествиях в социальные сети, так что присоединяйтесь:
Твиттер http://twitter.com/puerrtto
Фейсбук http://www.facebook.com/lapshin

Tags: , , ,

Posts from This Journal by “КРЕПОСТИ” Tag

promo puerrtto december 6, 2011 10:36
Buy for 100 tokens
Реклама в этом блоге всего за 18 000 рублей!
Данная статья о рекламе в этом блоге и пожелания к рекламодателям. Для начала статистика посещаемости блога за последний год: с 1 января 2015 по 31 декабря 2015 более 5,76 миллионов заходов, средняя месячная посещаемость 310 тысяч человек. Среднестатистический рекламный пост, таким образом,…
  • 166 comments
    • :
    Previous Entry
    Next Entry
    ← backward
    forward →
    Tot Bask
    Без снега сейчас всем тяжело, а снега в Даугавпилсе было столько.... и поинтересуйтесь температурным перепадом в Даугавпилсе
    И Даугавпилс строился не для защиты от Наполеона, он просто оказался на его пути, история Даугавпилса / Динабурга / Борисоглебска не менее интересна а сейчас не только крепость но и сам город упал... посмотрите старые снимки хотя бы дамбы, какой она была до.... по поводу нового вида моста через Двину тоже спорно...
    lettoniec
    Если сам город основан задолго до наполеоновских войн, то крепость как раз таки строилась для них, то есть для него, special for you, Napoleon:)
    elbeso
    Обидно за демографический провал, но что-то думается, что все эти люди вернутся обратно, по крайней мере большинство.
    Эдуард Мичун
    Демографический провал не из-за оттока людей, а из-за спада рождаемости в 1990-1995 годах. Эти молодые люди сейчас должны составлять основу деторождения, но увы, их физически не хватает. Всё это сложно и не касается крепости.
    Josef Kats
    1) Последняя моя дама сердца из Риги была внучкой спасшегося из Депилского гетто. Дед был в прошлом кавалеристом латвийской армии, оказавшись в гетто смог снять с лошади конного охранника, переоделся в его форму и на лошади дал деру к партизанам. Так что уничтожены были 99%, но случаи побега из гетто известны.
    2)Про демографию. Самый большой демографический провал в истории региона - это, все таки, 1711 год: последствия Северной войны и ее спутницы-чумы. Нынешняя ситуация - самый крупный обвал демографических показаний в МИРНОЕ время.
    puerrtto
    >>> 1) Последняя моя дама сердца из Риги

    Иосиф, что за пессимизм? Говорить "последняя" в наши годы - большой грех, все впереди :)
    lavagra
    Что ж ты не рассказал подробней про главный атракцион Дагавпился под названием "Летающие коты подземелей Динабурга!":)))
    puerrtto
    Все намного страшнее. Кот - серийный убийца, взрощенный Каспаром Петровым. Нападает на девушек :)
    vasya_vasechkin
    1/3 Латвии сбежала из Латвии за времена "независимости".

    Edited at 2016-12-13 07:48 am (UTC)
    danya_1
    спасибо за рассказ, очень интересно!
    zlobin_aa
    Статуэтка в финале тоже мильёны стоит?!
    puerrtto
    Там была вторая подобная статуэтка, но с грудью эдак 10 размера ))
    shaon
    Латыши зверски замучили всех евреев, живших в Латвии, а теперь гордятся еврейским художником Марком Ротко ? :)
    Видать, жалеют, что тот вовремя уехал в США, а то бы и его убили
    Говно страна, говно народ - латыши обречены на вымирание и исчезновение
    bortnikau
    Еще чуть-чуть проехать на восток, и будет мой родной Полоцк.
    rollson
    "В советскую эпоху внутри крепости понастроили убогие советские паненьки и хрущовки,..."


    Оккупанты им жилье построили..
    Так бы и жили в бараках..
    conrad
    Эх...всё никак не доберусь до Даугавпилса, хотел бы дня на 3 там зависнуть!
    livejournal
    Здравствуйте!
    Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
    Igor Senkovich
    Уважаемый автор, не совсем правильным является Ваш вывод о непопулярности данного района. На самом деле квартиры в данном районе пользуются огромным спросом и объявления о продаже квартир, особенно в старых домах, держатся в рекламных порталах не более недели. Основная проблема в том, что после ухода гарнизона, пустующие квартиры перешли в собственность властей, а те в своё время данный квартирный фонд стали использовать в качестве соц жилья. Квартиры отдавали в пользования малоимущим, должникам выселенным и прочим соц необеспеченным. Квартиры теперь же как соцжильё стали не популярны, так как требуют бешенных вложений, а социально незащищенные лица не могут себе позволить такие расходы на ремонт. И мне ни как не понятно то, почему городские власти не идут не продажу данных квартир в собственность. вот и получается, что те кто нуждаются не готовы и не в состоянии заселится в данные квартиры, а те кто хотели бы приобрести за рыночную стоимость этого сделать не могут в виду бюрократичесских проблем. а так район на самом деле приобразовался бы за несколько лет, если фонд соц квартир пустили бы с молотка.
    vitsky
    Чем-то на Брестскую крепость похожа.
    ожидаемо
    andi_proc
    Ожидаемый репортаж из Даугавпилса! :)
    Хотя, можно было и несколько отремонтированных зданий вставить в репортаж, хотя бы музей снаружи.
    Кстати, на территории крепости есть современное СИЗО.
    lettoniec
    А почему не осветили предмостное укрепление этой крепости? Оно сохранилось в лучшем виде нежели основная крепость, да и используется практически по назначению - защита города и страны от ворогов! И ещё требую репортажа из нашего зомбиленда - Новостроения, прямого включения из точек распространения неконвенционного алкоголя.
    russs_man
    куча фоток со зданиями и одно фото с девушкой из многочисленной армии упомянутых красавиц. где логика?
    jvc15
    мда, модная когда то Прибалтика, советский запад, так сказать, напоминает полузаброшенные российские провинциальные городки, типа Козлодрищенска
    roquefort_tln
    дык он и есть провинциальный козлодрищенск на 90к населения и на дальнем от столицы конце
    aulitin
    количество красавиц объясняется очень просто - в городе Даугавпилсе национальный состав такой: русские 53,6%, латыши всего лишь 19,8%, поляки 14,2%, белорусы 7,2%, украинцы 1,9%, литовцы 1,0%, другие 2,3%. (википедия, вестимо).

    Edited at 2016-12-13 09:05 am (UTC)
    Андрей Улитин
    "Странно смотрятся советские панельки "

    ДОРОГИЕ ГУМАНИТАРИИ- ЭТОТ ДОМ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА!
    Аффтар жэ блохер,
    ahax
    а не гуманитарий. Не надо рвать ему шаблоны - куда нам еще один маньяк под Новый год?
    d_nation
    Спасибо за рассказ, интересно.

    ...Была как-то у меня квартирантка из Даугавпилса, 20 лет отроду... Полы в квартире мыла всегда голой....
  • 166 comments
    • :
    Previous Entry
    Next Entry
    ← backward
    forward →