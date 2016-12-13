Красавицы в самом большом городе-призраке Прибалтики

Без снега сейчас всем тяжело, а снега в Даугавпилсе было столько.... и поинтересуйтесь температурным перепадом в Даугавпилсе

И Даугавпилс строился не для защиты от Наполеона, он просто оказался на его пути, история Даугавпилса / Динабурга / Борисоглебска не менее интересна а сейчас не только крепость но и сам город упал... посмотрите старые снимки хотя бы дамбы, какой она была до.... по поводу нового вида моста через Двину тоже спорно... Reply

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Если сам город основан задолго до наполеоновских войн, то крепость как раз таки строилась для них, то есть для него, special for you, Napoleon:) Reply

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Обидно за демографический провал, но что-то думается, что все эти люди вернутся обратно, по крайней мере большинство.

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Демографический провал не из-за оттока людей, а из-за спада рождаемости в 1990-1995 годах. Эти молодые люди сейчас должны составлять основу деторождения, но увы, их физически не хватает. Всё это сложно и не касается крепости. Reply

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напоминает Кронштадт.. Reply

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1) Последняя моя дама сердца из Риги была внучкой спасшегося из Депилского гетто. Дед был в прошлом кавалеристом латвийской армии, оказавшись в гетто смог снять с лошади конного охранника, переоделся в его форму и на лошади дал деру к партизанам. Так что уничтожены были 99%, но случаи побега из гетто известны.

2)Про демографию. Самый большой демографический провал в истории региона - это, все таки, 1711 год: последствия Северной войны и ее спутницы-чумы. Нынешняя ситуация - самый крупный обвал демографических показаний в МИРНОЕ время. Reply

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>>> 1) Последняя моя дама сердца из Риги



Иосиф, что за пессимизм? Говорить "последняя" в наши годы - большой грех, все впереди :) Reply

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Что ж ты не рассказал подробней про главный атракцион Дагавпился под названием "Летающие коты подземелей Динабурга!":))) Reply

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Все намного страшнее. Кот - серийный убийца, взрощенный Каспаром Петровым. Нападает на девушек :) Reply

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1/3 Латвии сбежала из Латвии за времена "независимости".



Edited at 2016-12-13 07:48 am (UTC) Reply

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А сколько сбежали из России после ее "независимости"? Reply

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спасибо за рассказ, очень интересно! Reply

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Спасибо, я старался :) Reply

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Где красавицы-то? Reply

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Статуэтка в финале тоже мильёны стоит?! Reply

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Там была вторая подобная статуэтка, но с грудью эдак 10 размера )) Reply

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Латыши зверски замучили всех евреев, живших в Латвии, а теперь гордятся еврейским художником Марком Ротко ? :)

Видать, жалеют, что тот вовремя уехал в США, а то бы и его убили

Говно страна, говно народ - латыши обречены на вымирание и исчезновение Reply

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Написал и полегчало... Reply

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Еще чуть-чуть проехать на восток, и будет мой родной Полоцк. Reply

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отличный город!) Reply

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"В советскую эпоху внутри крепости понастроили убогие советские паненьки и хрущовки,..."





Оккупанты им жилье построили..

Так бы и жили в бараках.. Reply

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в бараках, как в беломорске? Reply

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Эх...всё никак не доберусь до Даугавпилса, хотел бы дня на 3 там зависнуть! Reply

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Только не в ноябре-декабре! Reply

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Интересные пушечки там у них стоят. Reply

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Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Здравствуйте!Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке Reply

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Уважаемый автор, не совсем правильным является Ваш вывод о непопулярности данного района. На самом деле квартиры в данном районе пользуются огромным спросом и объявления о продаже квартир, особенно в старых домах, держатся в рекламных порталах не более недели. Основная проблема в том, что после ухода гарнизона, пустующие квартиры перешли в собственность властей, а те в своё время данный квартирный фонд стали использовать в качестве соц жилья. Квартиры отдавали в пользования малоимущим, должникам выселенным и прочим соц необеспеченным. Квартиры теперь же как соцжильё стали не популярны, так как требуют бешенных вложений, а социально незащищенные лица не могут себе позволить такие расходы на ремонт. И мне ни как не понятно то, почему городские власти не идут не продажу данных квартир в собственность. вот и получается, что те кто нуждаются не готовы и не в состоянии заселится в данные квартиры, а те кто хотели бы приобрести за рыночную стоимость этого сделать не могут в виду бюрократичесских проблем. а так район на самом деле приобразовался бы за несколько лет, если фонд соц квартир пустили бы с молотка. Reply

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Чем-то на Брестскую крепость похожа. Reply

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Ожидаемый репортаж из Даугавпилса! :)

Хотя, можно было и несколько отремонтированных зданий вставить в репортаж, хотя бы музей снаружи.

Кстати, на территории крепости есть современное СИЗО. Reply

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В СИЗО нас не пустили )) Reply

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А почему не осветили предмостное укрепление этой крепости? Оно сохранилось в лучшем виде нежели основная крепость, да и используется практически по назначению - защита города и страны от ворогов! И ещё требую репортажа из нашего зомбиленда - Новостроения, прямого включения из точек распространения неконвенционного алкоголя. Reply

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куча фоток со зданиями и одно фото с девушкой из многочисленной армии упомянутых красавиц. где логика? Reply

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Везде обман, жуть! Reply

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мда, модная когда то Прибалтика, советский запад, так сказать, напоминает полузаброшенные российские провинциальные городки, типа Козлодрищенска Reply

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дык он и есть провинциальный козлодрищенск на 90к населения и на дальнем от столицы конце Reply

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количество красавиц объясняется очень просто - в городе Даугавпилсе национальный состав такой: русские 53,6%, латыши всего лишь 19,8%, поляки 14,2%, белорусы 7,2%, украинцы 1,9%, литовцы 1,0%, другие 2,3%. (википедия, вестимо).



Edited at 2016-12-13 09:05 am (UTC) Reply

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"Странно смотрятся советские панельки "



ДОРОГИЕ ГУМАНИТАРИИ- ЭТОТ ДОМ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА! Reply

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а не гуманитарий. Не надо рвать ему шаблоны - куда нам еще один маньяк под Новый год? Reply

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Спасибо за рассказ, интересно.



...Была как-то у меня квартирантка из Даугавпилса, 20 лет отроду... Полы в квартире мыла всегда голой.... Reply

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