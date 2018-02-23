Хотите купить целый город за 12 тысяч евро?

Гданьск, который вы еще не видели. Не для впечатлительных (Польша) Крупный портовый город Гданьск в представлении не нуждается. Он прекрасен в любое время года и я получил истинное наслаждение проведя в нем почти…

Чехословацкая граница с Австрией эпохи "Холодной войны": бункеры, колючая проволока, минные поля Граница социалической Чехословакии с ФРГ и Австрией считалась одной из важнейших и наиболее укрепленных во всем восточном блоке, уступая лишь границе…

Бункера и пушки на бывшей границе Варшавского договора (Австрия, Словакия, Венгрия) Братислава - далеко не самая интересная европейская столица и по-большому счету я приехал сюда исключительно с целью повидаться с друзьями, живущими…

Над ним возвышается крест Громадный крест возвышается при южном въезде в Хайфу со стороны Тель-Авива, а на кресте меч направленный острием в землю. Это крупнейшее из 6…

Мрачная страница истории Кипра - британские концлагеря для евреев Победителей не судят, поэтому навсегда останутся лишь достоянием истории совершенные Великобританией преступления против невинных мирных жителей -…

Выдавая поражения за победы, народ Египта 6 октября отмечает "День победы над Израилем" А между прочим, вчера, 6 октября Египет отмечал самый важный национальный праздник - День победы, он же День армии. Речь идет о событиях октября 1973…

Их убивали через стену от оживленной улицы Устроить микро-тюрьму в историческом здании в центре крупного города? Сегодня мне довелось побывать в этом необычном месте в центре Риги. Последнее,…

Дождливая столица Уганды и камера пыток диктатора Иди Амина (Уганда) Для многих это будет неожиданностью, но многие страны центральной Африки имеют шикарный климат. Из-за того, что центр и восток континента…