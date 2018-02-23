Хотите купить целый город за 12 тысяч евро?

31 августа 1998 года Скрунда-1 прекратила свое существование. Оборудование было вывезено еще раньше, а последние военнослужащие погрузили свои вещи в вагоны поезда на Москву. С тех пор город постепенно разрушался и разворовывался. Все что только можно утащить (окна, двери, оставшуюся кой-где мебель, металл) вынесли жители близлежащих хуторов. Уволокли даже отопительные батареи и местами перила на лестничных клетках.
В начале 1995 военный городок решили приватизировать. Были торги и его продали за 400 тысяч долларов, но покупатель тихо "слился" и деньги не заплатил. Тогда снова организовали торги и на этот раз Скрунду купила городская администрация соседнего и одноименного городка. Знаете, за сколько? За 12 тысяч. Я не шучу.
Пару лет назад не совсем понятные люди вроде как взяли Скрунду под свою опеку и стали собирать по 4 евро за вход. Сбор обьясняется тем, что на эти деньгим и опять же якобы, проводится уборка местности. Побывав в Скрунде я не заметил каких-либо следов уборки. Разруха, причем опасная для жизни - много где происходят обрушения конструкций, лестниц, потолков, канализационных коммуникаций.
Кстати, с изрядным пафосом и при участии руководства Латвии, 4 мая 1995 года был произведен взрыв недостроенного радара "Дарьял" близ Скрунды. Россияне не претендовали на этот объект, давно потерявший всякую стратегическую ценность. Огромный монстр высотой с 20 этажный дом был отдан властям Латвии для проведения шоу под названием "избавление от советского наследия". Вот он -
А вот так его взрывали в 1995 году. Проникновенным голосом глава правительства рассказывает о долгом пути к независимости, затем дается команда и американские взрывотехники, проводившие управляемый взрыв, нажимают кнопку -
Сказаны красивые слова, давно уже нет никаких радаров. Сегодня Скрунда выглядит как декорация для фильма про Зомби. По словам местных жителей, место недавно было передано в ведение Минобороны Латвии. В планах военных превратить Скрунду в тренировочную базу для солдат, где те будут отрабатывать ведение боевых действия в условиях городской застройки. А значит следует спешить, если вы хотите успеть увидеть Скрунду. Вначале ее закроют для посещений (ходят слухи, что уже в марте 2018), а потом постепенно разрушат в ходе учений.
Лично мне всегда немного грустно в подобных местах. Невольно представляешь, как семьи сюда приезжали, создавали свой быт, рожали детей, ходили в городской клуб на фильмы и выступления артистов, гуляли с детишками на многочисленных детских площадках среди сосен.
Обратите внимание на белые мешки с песком. Военные уже строят условные огневые точки для будущих тренировок.
Городская больница, удивляющая своими размерами, сам-то городок маленький.
Разного рода хозяйственные помещения -
Внизу дисциплинарная тюрьма для военнослужащих -
Сидевшим тут не позавидуешь. Без окон, во тьме, с маленькой вентиляционной решеткой над дверью -
Кой-где все еще валяются раритеты былых времен -
Кухня офицерской столовой -
Ну, кому что -
Ленин, сохранившийся в клубе - это настоящий раритет. Рискну предположить (поправьте, если ошибаюсь), что нигде больше в Латвии не найти сохранившихся ликов вождя мирового пролетариата -
Спортзал -
Ощущение, что военные уже тренируются в Скрунде -
Детская поликлиника -
Сомнений больше нет, здесь стреляют. Правда, холостыми патронами -
Остатки пулеметной ленты -
Детский сад справа -
Напоследок поднялись в пару жилых домов. Обычные, в принципе, пятиэтажки с крохотными квартирами. Сейчас уже с трудом представляешь, что так и жили наши люди. Да и сам я вырос в подобной -
Помните, как под обоями прокладывали газеты? Теперь, когда обои слезли со стен от сырости, квартиры превратились в настоящий музей семидесятых-восьмидесятых годов. Ностальгия!
Узнаете наклейки на дверях? Это уже конец восьмидесятых, когда появились жвачки с вкладышами и наклейками, которыми дети обклеивали все вокруг. И я обклеивал, помню "Turbo" с машинками. А вы?
Есть мнение, что недавно построенная в центре Риги национальная библиотека Латвии, это замаскированный радар из Скрунды. Якобы, его не взорвали в 1995, а лишь инсценировали взрыв. А на самом деле он здесь. Верите?
Огромная благодарность моего школьному другу Лешке Шафирову за эту поездку. Мы ездили из Риги, где я жил в гостинице Bellevue Park Hotel Riga.
Journal information