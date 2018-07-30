Это страшно: кладбища криминальных авторитетов в Екатеринбурге

Для кого-то Храм на Крови, а для меня почти родной дом (Россия) Знаете, я далек от веры и тем более не испытываю эмоций касательно возведения в ранг святых мучеников последнего русского императора, Николая II.…

Как самый криминальный район города превратить в цветущий сад? Задумывались ли мы когда-нибудь, почему в нашем дворе периодически косят траву, ремонтируют детскую площадку, своевременно (или не очень) вывозят…

Первым делом вертолеты, ну а девушки... а девушки потом! (Россия) Пожалуй, ни одна другая публикация в моем блоге не вызывала у меня столько вопросов. Может быть вообще не публиковать? Большое число читателей из…

Человек, который пережил советскую Хиросиму Все мы знаем про Хиросиму и Нагасаки, знаем про ядерные испытания в Семипалатинске, легенды перевала Дятлова будоражат неокрепшие умы молодежи. Но…

Кулинарные секреты... не для ксенофобов Главной моей проблемой во время двухнедельного пребывания в Екатеринбурге было питание. Этот тот срок, при котором вам уже надоедает, да и недешево…

Как я поселился в Челябинске в памятнике архитектуры и остался без воды Все две недели пребывания в России, меня преследовали перебои с водой: в Челябинске я угодил на сезонные "опрессовки", когда весь город…

Жизнь в России год спустя, взгляд со стороны Ровно раз в год я приезжаю на две недели в гости в Россию и так на протяжении многих лет. Нет, периодически прилетаю и чаще, на пару-тройку дней по…

Адский треш в последний день пребывания в Екатеринбурге Бывает так в жизни, что сама природа говорит вам "...загостились вы, батенька, пора бы вам и честь знать". Вчера, за день до вылета из…