Это страшно: кладбища криминальных авторитетов в Екатеринбурге

После распада СССР случилось подобие хаоса, все мы помним эти годы. Дикий переход от плановой экономики к рыночной обрушил некогда мощное государство и привел к резкому росту организованной преступности. Грань между законным и незаконным была практически стерта. Я помню это время, я был тогда школьником и мы с восторгом наблюдали за мощными парнями в обязательной "кожане", катавшихся на "девятках" с затемненными стеклами, откуда гремел шансон. Вот они, настоящие хозяева жизни и рядом с ними шикарные женщины. То ли дело мы, дети простых преподавателей, для которых радостью было когда маме удавалось выстоять в очереди в Продмаг и купить колбасу. Мы ходили школьниками на вокзал и проигрывали в игровые автоматы выданные родителями 2 рубля 15 копеек на школьные обеды.
Екатеринбург вместе с Москвой превратился в центр криминальных войн. Организованная преступная группировка "Уралмаш" вела войну за контроль над ведущими предприятиями Урала с другой группировкой, называвшей себя "Центр". Они не ограничивались подкупом чиновников и политиков. Они валили друг-друга из автоматов в центре города, они пытали утюгами и каленым железом оппонентов. Им платили за "крышевание" все мало-мальски функционирующие предприятия и даже просто лавки на рынках. Власть этих ребят многократно превышала авторитет и возможности государства.
Эти три могилы и есть настоящая история современной России: Хабаров и Цыганов. Это и есть создатели одного из самых крупных, опасных и жестоких бандитских сообществ в пост-советской истории. Вот они -
Погуглите с именем этого человека, Хабаровым. Он пережил их всех, повесившись в тюремной камере СИЗО-1 г.Екатеринбурга в январе 2005 года. Повесился ли он, или его повесили? Этого никто не знает, да так ли оно важно -
Григорий Цыганов, создатель организации был убит киллером в 1991 и его место в группировке занял родной брат, Константин. Позже, когда эпоха большого криминала сошла на нет, он бежал в Европу и несколько лет там скрывался. В какой-то момент даже вышел из тени и занялся бизнесом в Болгарии. Городская газета Ура.ру пишет, что он был хранителем общака группировки и инвестировал 65 миллионов долларов в строительный проект Costa del Croco близ Бургаса. Но затем случился некий коррупционный скандал уже на болгарской земле и он впал в немилость властями этой европейской страны с традиционно крепкими связями с российским криминалом. Уральские газеты тех лет выдают массу противоречивой информации и правду мы вряд ли когда-нибудь узнаем.
Некоторые могилы принадлежат серьезным авторитетам, другие - обычным боевикам. Бригады. Все они гибли один за другим в борьбе за сферы влияния и их места тут же занимали другие, вскоре повторявшие судьбы предшественников.
Но не все криминальные разборки осуществлялись исключительно против оппонентов из других группировок. Многие из заказных убийств обставлялись как акции устрашения для своих же, чтобы боялись и служили. Например, убийство уралмашевцев Дмитрия Безгинова и Михаила Селиверстова, которые, если верить СМИ, будто бы "скрысили" (своровавшие у своих же) немалые деньги. Двух обреченных обманом заманили на якобы назначенную встречу, по дороге их машину остановили двое людей в милицейской форме. Увидев наведенный на них автомат, они поняли, что никакие это не милиционеры, но было поздно. Тела сбросили в котлован строившейся автодороги. Их могилы -
Аллея "героев", если можно так выразиться -
Известный криминальный авторитет Михаил Кучин, один из лидеров группировки "Центр", расстрелянный из автоматов прямо в центре Екатеринбурга в феврале 1993. Кучин, очевидно расслабившись, вышел без охраны из своего особняка на Волгоградской улице и стал заводить собственный автомобиль марки БМВ. В это время из проезжавшей мимо машины ВАЗ-2109 киллер разрядил всю обойму "Калашникова" в спину авторитету -
Обратите внимание на ключ от Мерседеса и подкову на удачу в его руке. Любил Мерседесы, а убит был в БМВ. Не помогла подкова -
По центру Олег Вагин, лидер "Центровых", расстрелянный 26 октября 1992 года в качестве мести за покушение на Константина Цыганова, лидера "Уралмаша" -
Отец криминального авторитета Олега Вагина, переживший сына всего на год -
Фларит Валиев, другой авторитет "Центровых", также убитый в бандитский разборках. Обратите внимание на мусульманский полумесяц на памятнике. В 1993 году во время одной из сходок уралмашевских и центровых в казино "Золотой пегас" началась стрельба с кучей трупов, одним из которых и был Валиев. До сих пор никто точно не знает, чья именно пуля убила этого господина.
Клементьев был убит на улице Самолетной в собственном джипе. По одной из версий, он был расстрелян из автомата, по второй в него стреляли из снайперских винтовок несколько человек. Пишут, что Клементьев принадлежал к организованному преступному сообществу "Уралмаш" и тоже отличился в лихие девяностые. Обратите внимание на год смерти, 2000, к тому моменту бандитские группировки Екатеринбурга были в значительной степени разгромлены. Последние из Могикан.
Отдельного интереса заслуживают любимые женщины авторитетов. Подобных могил тоже достаточно. Тут вам и бывшие королевы красоты и манекенщицы и своего рода "богема" города. Авторитеты любили красоту и были эстетами. Часть этих красавиц пала в перестрелках от шальных пуль, фактически заплатив за любовь к красивой жизни, другие оказались в тюрьме как соучастницы, третьи и их меньшинство живы и сейчас. Печальное зрелище.
Это настоящий шедевр -
А жизнь идет своим чередом. Кладбища "переварили" сотни тысяч человек, они в порядке, бизнес идет. Смерть сделала одинаковыми всех, и бедных и богатых и качков и ботаников, милиционеров и бандитов, врачей и больных СПИДом -
И это щедевр своего рода -
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